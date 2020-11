L’attore e la ex velina hanno avuto una breve relazione nell’estate del 2013. L’attore svela nel suo libro alcuni dettagli.

Maccio Capatonda, noto comico lanciato dalla Gialappa’s Band a metà anni 2000, è diventato protagonista del gossip per la sua relazione, nell’estate del 2013, con Elisabetta Canalis. L’attore ha deciso di ripercorrere quella storia dedicando un capitolo del su libro proprio alle ex velina di Striscia la Notizia.

Maccio Capatonda e il contratto con Elisabetta Canalis

“Devi firmare un contratto se vuoi continuare a interagire con Eli, mi disse un tizio vestito da Lele Mora… ‘Qualora venisse rivelata una sola informazione sulla vita di Elisabetta dovrà pagare una penale di 67 euro’. Firmai”.

Sull’ultima volta che l’ha vista, invece, racconta: “Mi affacciai alla finestra e la vidi andare via ma dopo pochi passi inciampò e, cadendo, finì all’interno di un settimanale di gossip. Da quel giorno non l’ho più vista, se non dentro il giornale”.

La rottura tra Maccio Capotonda e la Canalis

Secondo quanto scritto all’epoca dalle riviste di gossip, a decidere la rottura sarebbe stato il comico non presentandosi assieme alla Canalis al matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino, facendo infuriare la showgirl.

Il motivo dell’assenza, che sarebbe stato confidato da Maccio Capotonda ad alcuni amici, è l’estrema repulsione nei confronti dei paparazzi. Pochi mesi dopo la fine della storia, Elisabetta Canalis incontrò l’attuale marito, Brian Perri, che sposò nel 2014 e dal quale ha avuto sua figlia. (fonte LIBERO QUOTIDIANO)