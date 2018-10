ROMA – Intervistata dalla rivista “Vanity Fair”, la modella e attrice rumena Madalina Ghenea (la bellissima “Miss Universo” di “Youth”, il film di Paolo Sorrentino) difende Cristiano Ronaldo. Con il portoghese l’attrice girò uno spot per un profumo: “Le accuse di stupro? Mi pare incredibile. Ho girato con lui lo spot per un profumo e mi è parso un uomo integro, dedito alla famiglia, mi ha persino aiutata per una raccolta fondi della mia associazione. Lo rispetto molto”.

“Non l’ha invitata a cena, quindi? Macché. È arrivato sul set, abbiamo girato quattro ore, ed è andato via. Un gentleman. Ma anche qui, chimica meno di zero”.

In difesa del portoghese si è schierata anche l’ex fidanzata Raffaella Fico. La showgirl, intervistata da Barbara D’Urso, difende Ronaldo:

“Non ho dubbi che per una donna essere vittima di violenza sia un fatto devastante, ma al contempo mi chiedo: perché, ammesso che il fatto sussista, denunciarlo dopo dieci anni? Avrà sicuramente le sue motivazioni, che non posso conoscere, ma io avrei denunciato il fatto subito dopo”.

La Fico, che era fidanzata con Cristiano Ronaldo proprio nel periodo del presunto stupro, parla di lui come un gentiluomo. “Un ragazzo alla mano, buono, vero. Abbiamo iniziato a frequentarci e, devo dire, si faceva guardare perché è un bell’uomo. Non riesco a pensare che possa aver fatto quello di cui è accusato. Ho davvero difficoltà a credere che possa aver compiuto un gesto tanto forte”.