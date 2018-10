LONDRA – AAA cercasi chef per Madonna. La regina del pop, scrivono i tabloid inglesi, sarebbe alla ricerca di un collaboratore domestico che sia in grado di soddisfare le sue sofisticate esigenze alimentari ed è disposta a pagarlo profumatamente: fino a 125 mila euro l’anno.

Così recita un annuncio apparso sul sito Talent Private Staff, agenzia di collocamento per collaboratori domestici vip. Nell’inserzione non si fa il nome di Madonna ma sono stati i giornali inglesi a fare due più due: primo indizio il fatto che lo chef dovrà spostarsi tra New York, Lisbona e Londra. Madonna, come è noto, da tempo vive in Portogallo insieme al figlio David, 13 anni, giovane promessa della squadra giovanile del Benfica.

All’aspirante chef è inoltre richiesto che sappia cucinare pasti kosher, cioè conformi alla tradizione ebraica. Nello specifico, non si possono mischiare latticini e carne, sono ammessi solo pesci a scaglie, quindi niente crostacei, e niente carne di maiale.

L’annuncio precisa anche che la cliente vip è amante della cucina italiana, sushi, piatti classici. Peccato però che l’inserzione, disponibile fino a poche ore fa, sia già stata eliminata. Possibile che Madonna abbia già trovato il suo chef di fiducia. O forse non ha gradito l’inaspettata pubblicità che i tabloid inglesi hanno dato alla vicenda.