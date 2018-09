FIRENZE – Madonna è la testimonial della campagna promozionale della linea cosmetica Mdna Skin di Mtg Japan a base di acqua termale di Montecatini. Una promozione attuata in contemporanea con gli Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea del Sud, Singapore, Taiwan e Hong Kong.

I materiali della campagna sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa alla Galleria Turelli presso le Terme Tettuccio, stabilimento simbolo di Montecatini. Mtg, si legge sul sito del Comune termale, fino dal 2011 ha svolto una grande ricerca di mercato sulla qualità delle acque termali, soffermandosi su quelle di Montecatini e insistendo, una volta conosciute le sue qualità, perché avessero un ruolo chiave nella nuova linea cosmetica.

Dal 2012 la linea è diventata brand di Mtg con Madonna richiamata direttamente nel nome, Mdna. Fino al 2016 Terme e Comune hanno effettuato numerose missioni in Giappone per concludere il contratto di esclusiva e di promozione della linea di cosmetici collegata alle acque di Montecatini. Ne è nata una campagna promozionale in Asia, che include in modo preponderante immagini della città di Montecatini, del Tettuccio e delle acque termali. Dal 2016 a oggi è iniziata una forte espansione in Usa e anche negli aeroporti asiatici con una serie di eventi di lancio che includono la presenza della cantante e di brand ambassador.

La campagna si arricchisce da oggi di un video promozionale in cui la stessa Madonna racconta la ricerca per il fango di una bellezza perfetta che “ha trovato solo a Montecatini, Italy”. “Ho cercato a lungo il fango di bellezza perfetto. L’ho trovato solo con acque termali millenarie, a Montecatini, Italia. E ho deciso di mettere questa ‘santa acqua’ in un prodotto di bellezza: il migliore del mondo”, cita la pop star nella nota. “E’ una eccezionale occasione per far conoscere Montecatini e le sue Terme nel mondo, vista l’importanza della testimonial e la grande professionalità di Mtg, azienda che è un’eccellenza nel suo paese ed è famosa in tutto il mercato asiatico ma che si è aperta ormai al mondo occidentale – ha spiegato il sindaco Giuseppe Bellandi -. Un’occasione resa possibile grazie al nome e al fascino che Montecatini esercita nel mondo”.