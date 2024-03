Madonna ha rivelato la prima parola pronunciata dopo il risveglio da un coma di 4 giorni l’estate scorsa: è stata NO, la sua risposta a Dio che le chiedeva di andare con lui. Madonna è tornata sul palco lo scorso ottobre, a 65 anni, dando il via al suo atteso tour alla O2 Arena di Londra, Non solo musica e spettacolo, ma anche al racconto del suo ricovero in ospedale avvenuto lo scorso anno a causa di una grave infezione batterica e il suo percorso per riprendersi la vita.

La Regina del Pop, racconta Melody Chiu su People, durante un momento di riflessione nel corso del primo dei cinque spettacoli del Celebration World Tour, che ha registrato il tutto esaurito al Kia Forum di Los Angeles, ha rivelato che la prima parola detta al risveglio dal coma indotto è stata NO. Suscitando le risate del pubblico, ha aggiunto che pensa sia stata la sua risposta a Dio che le chiedeva di andare con lui.

Madonna ha raccontato ai fan che la spaventosa prova l’ha costretta a rallentare e che ha imparato una importante lezione della vita e cioè che a volte bisogna lasciarsi andare. L’incontro con la malattia l’aveva molto spaventata e ha definito quel tempo un’esperienza di quasi morte. Ha aggiunto di essere caduta da molti cavalli, di essersi rotta molte ossa… ma niente ha mai potuto fermarla.

Madonna ha poi ringraziato uno dei suoi medici presenti all’evento ma alla fine, ha detto la superstar, sono stati i suoi figli a ridarle la forza di tornare sul palco affiancandola anche nelle sue esibizioni, dimostrando tutto il loro talento.

Mercy si è unita alla madre al pianoforte per “Bad Girl”, Estere ha fatto la deejay ed ha incitato la folla durante la sezione “Vogue”, molto amata dai fan, mentre Stella è apparsa sul palco durante “Don’t Tell Me” e David ha cantato e suonato la chitarra in “Mother and Father”.

Né lei né i suoi medici pensavano che ce l’avrebbe fatta. Ma quando si è svegliata aveva tutti i suoi figli attorno a lei. Lourdes, 27 anni, Rocco, 23 anni, David, 18 anni, Mercy, 18 anni, e le gemelle Stella ed Estere, 11 anni, la salvano sempre insieme agli angeli che l’hanno protetta.

Madonna è in tournée fino alla fine di aprile quando concluderà il suo ultimo spettacolo musicale con cinque show al Palacio De Los Deportes di Città del Messico.