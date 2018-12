ROMA – Intervistato dal “Sun”, Thomas, il padre di Meghan Markle è tornato a parlare delle prime nozze di Meghan, avvenute nel 2011 con il produttore Trevor Engelson.

Il matrimonio si era svolto in Giamaica ed era durato pochi minuti. Subito dopo gli ospiti si erano scatenati tra balli e alcol. E proprio durante il ricevimento, racconta Thomas Markle, Meghan ha deciso di regalare agli invitati piccole dosi di marijuana: “Aveva pianificato tutto nei minimi dettagli. È illegale, ma non è un grosso problema in Giamaica, è quasi una consuetudine laggiù. Non fumo erba e per quanto ne sappia, nemmeno lei”.

Una persona presente al matrimonio ha descritto la futura duchessa come eccitata per la sorpresa fatta ai suoi invitati ma, appunto, non interessata a fumare: “Non era proprio cosa sua. Trevor e i suoi amici sembravano avere molta più esperienza. Lei sembrava proprio non avere idea di come si fumasse”. Dalla casa reale, ovviamente, nessun commento. L’ex star di Suits non parla più con il padre Thomas dal giorno del matrimonio con il principe Harry. Decisione arrivata dopo alcune dichiarazioni imbarazzanti del padre. Adesso non resta che aspettare per vedere cosa deciderà di fare Meghan Markle dopo queste ultime dichiarazioni del padre.