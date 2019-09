ROMA – Mahmood si è ferito dopo un tuffo in Sardegna. L’ultimo vincitore del Festival di Sanremo, che si trovava in barca insieme alla collega Elodie a Porto Cervo, si è gettato in acqua sfiorando alcuni ricci che si trovavano sugli scogli. Tornato a bordo per chiedere aiuto a Elodie e all’amica che era con loro che, notato lo sfregio dell’aculeo del riccio, hanno immediatamente prestato soccorso a Mahmood. Fortunatamente l’incidente, come riporta L’Unione Sarda, non ha portato a gravi conseguenze, soltanto qualche ferita e un punto rimediato alla testa.

Finite le vacanze in Sardegna, Mahmood ha lanciato il suo nuovo singolo: Barrio. Il pezzo ha già ricevuto delle critiche più che positive, tra cui quelle di Tiziano Ferro che ha definito la canzone “una vera e propria bomba”. (fonte UNIONE SARDA – CHI)