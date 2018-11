ROMA – La pornostar Malena è stata ospite della prima puntata di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia e in onda il venerdì, su Real Time.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha parlato a cuore aperto della sua situazione familiare. La commozione ha preso il sopravvento quando ha parlato della mamma.

“Mio zio e mia zia l’hanno ripudiata per colpa mia perché non accettano che io abbia scelto di fare l’attrice a luci rosse. Io sono figlia unica e cerco di starle accanto più che posso, nonostante viaggi molto”.

Malena ha poi parlato anche del complicato rapporto con il padre.

“Quando ero piccola ci ha abbandonato dopo aver perso tutto al gioco, non ha tenuto una condotta morale corretta e quando ha scoperto che faccio la pornostar mi ha detto che non ero degna di portare il suo cognome”.

Il lavoro ha quindi condizionato la vita di Filomena Mastromarino (vero nome all’anagrafe di Malena), ma anche la sua vita sentimentale non è stata immune a pregiudizi dovuti alla sua attività.

“Il lavoro mi ostacola nel trovare l’amore perché si parte dal pregiudizio che una donna come me, che fa sesso con altri uomini, non possa avere una vita sentimentale con un altro uomo. Io al mio fianco voglio un uomo che mi accetti e che accetti la mia sessualità, accetti che io possa fare sesso con un’altra donna perché questo è il mio lavoro”.

Incalzata dalla conduttrice, Malena ha svelato i dettagli su una storia passata.

“C’è stato un lungo corteggiamento, non voglio chiamarlo amore perché non so se l’ho amato, adesso non merita più quella parola. Se una persona ti chiede di svestirti dei tuoi abiti da Malena e di essere Milena e tu questo glielo dai nel rispetto della sua popolarità e poi ricevi una forte delusione sentendoti giudicata proprio per il tuo lavoro, non posso più chiamarlo amore. Mi manca il suo profumo, è un bad boy”.

Malena poi aggiunge.

“Se era un calciatore? Può essere. Tu dici che sia Mario Balotelli, io non te lo dico. Non dico che è lui, dico solo che ha deciso di giocare in Nazionale. Ora Balotelli gioca in Nazionale? E’ un caso? Chiamiamolo caso”.