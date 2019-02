ROMA – Malena la Pugliese non ha una simpatia per Fabrizio Corona, anzi intervistata da Oggi si lamenta del modo in cui l’ex fotografo dei vip ha parlato di lei. “Non ha una vera attrazione per le donne”, dice la star di film per adulti.

Intervistata dal settimanale di gossip, Malena parla delle insinuazioni di Corona sui loro presunti rapporti intimi e dice piccata: “Non ho alcuna intenzione di fare pubblicità a questo signore che s’è permesso di usare il mio nome per strumentalizzarlo”.

La star di film per adulti ha poi aggiunto: “Questo individuo ha parlato di me come di un oggetto sessuale da usare all’occorrenza. Ha utilizzato termini diffamatori e lesivi della dignità di una persona. Credo che questo signore non abbia alcun rispetto per il genere femminile. Non prova un’attrazione autentica per le donne perché le considera né più né meno dei pezzi di carne”.