ROMA – Dalle statuette di Las Vegas, all’esposizione eros in Lombardia: Malena la Pugliese, astro del cinema a luci rosse e volto noto al pubblico tv dopo aver partecipato all’Isola dei famosi, è stata una delle protagoniste della fiera erotica.

La pornostar originaria di Noci (Bari), è stata infatti madrina di ASX Assosex, la principale associazione italiana che riunisce locali riservati a soci e club privé, durante la prima edizione invernale di “Bergamo Sex”. La kermesse erotica lombarda è riservata agli adulti si è svolta presso la nota discoteca “Bolgia” di Osio Sopra.

Il volto, femminile e italiano, delle pellicole per adulti è alla seconda importante fiera hard, in poco più di una settimana: Malena è infatti appena rientrata dagli Stati Uniti, dove ha frequentato l’AVN Adult Entertainment Expo di Las Vegas, la più grande esposizione al mondo dell’industria dell’intrattenimento per adulti. L’expo in USA si è concluso domenica 27 gennaio con l’assegnazione degli AVN awards, dove ha trionfato con ben 3 statuette, proprio il mentore professionale della bella attrice italiana: Rocco Siffredi, il noto attore, regista e produttore internazionale, che, dopo averla scoperta nel 2016, ha lanciato l’ex eletta (2013) all’assemblea nazionale del PD, nell’olimpo mondiale della cinematografia a luci rosse.