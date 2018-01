ROMA – L’attrice a luci rosse Malena la pugliese, intervistata da Giuseppe Cruciani, confessa di non avere più la tessera del Partito Democratico:

“No, ma mi hanno contattato diversi partiti. E vi dico – ha detto a Giuseppe Cruciani e David Parenzo durante La Zanzara – che non sono più iscritta al Pd, ho deciso di non prendere più la tessera. Non so chi votare, sicuramente non Salvini”.

Malena la Pugliese minacciata da Forza Nuova, cancellato il reality “Il Vip e l’Immigrato”

Il reality “Il Vip e l’immigrato“, il cui format prevede che dei personaggi pubblici vengano ripresi durante 7 giorni di convivenza con un migrante, è stato cancellato dopo lo striscione firmatoForza Nuova con insulti rivolti alla attrice a luci rosse Malena la Pugliese.

“Prima è arrivata una lettera, anonima e minatoria, al produttore del reality. E ora – afferma Filomena Mastromarino, in arte Malena la Pugliese – questo striscione che è solo volgare, sessista e discriminante, nei miei confronti, da parte di Forza Nuova”.

Il secondo episodio del reality web era in programma questa settimana a Cassino. “Come donna e cittadina italiana sono offesa dal messaggio sciovinista, volgare e razzista dei militanti di Forza Nuova. Ma ancora di più – dice Malena – sono delusa per come è stato strumentalizzato, nell’attuale clima politico, un progetto che esprime solidarietà ed empatia tra esseri umani, seppur attraverso il linguaggio semplice del reality”.