Malena la Pugliese, star a luci rosse tra le più famose, ha parlato del suo lavoro e della politica, anche di Matteo Renzi. Intervistata da La Zanzara su Radio 24, l’attrice esordisce proprio parlando di colui che in queste ore che ha aperto la crisi di Governo: “Una volta stavo con lui. Adesso non me ne frega niente. Ormai mi dedico solo al mio lavoro, mi sono allontanata dalla politica e non vado a seguire le loro beghe, non mi interessa”.

Malena la Pugliese, dai set a luci rosse agli uomini

Parlando del suo settore, Malena la Pugliese rivela come in questo momento, causa Covid, “è bloccato, a parte qualche produzione a Praga. Lavoriamo sulle piattaforme online tipo Onlyfans, ma sappiamo che quello non è esattamente il nostro lavoro. Il mio lavoro è il set”. L’attrice pugliese poi snocciola qualche numero: “Penso di essere arrivata a mille ca**i, saranno mille. A 38 anni non è male, un bel record”.

Malena parla anche della vacanza scambista di cui è testimonial, Desnuda, un resort nel Cilento. “Non ho mai negato che prima di fare questo lavoro per circa dieci anni ho frequentato tutti i club d’Italia, con il mio ex compagno. Di questo mondo ne faccio parte e l’ho sempre dichiarato”.

Capitolo uomini. Malena la Pugliese ha le idee chiare: “Come deve essere il mio compagno? Trasgressivo. Ma è fortunato perché la situazione che mi piace di più è quella che fa eccitare di più gli uomini. Io, lui e una donna”.

Sempre sugli uomini Malena dice: “Mi piacciono quelli indecisi, da convincere. Quelli timidi inizialmente, poi ovviamente devono darci sotto non è che possono stare li a fare nulla nel letto”.

Malena la Pugliese e la gola profonda, il retroscena

Tornando al set racconta delle esperienze: “La gola profonda ad esempio mi piace farla, però mi è capitato di aver vomitato sul set, durante una performance. Lui, Mike Chapman, mi ha tappato il naso e le orecchie con le gambe, perché ero in mezzo alle sue gambe ed è entrato in modo irruento. Diciamo che sono scene forti. Infatti è anche una delle scene più visualizzate dai fan. Ma mi è capitato anche nell’ultimo film anche con Rocco, che è arrivato così in fondo e ho vomitato. E’ stato come fare una lavanda gastrica”.