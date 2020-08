Malena la pugliese loda il ses*o orale sulle pagine di MOW: “Saperlo fare bene è appagante, eccitante e molto potente”.

Malena la pugliese, astro italiano dell’intrattenimento per adulti e volto noto al pubblico della tv, ha scelto le pagine di Men On Wheels, per decantare le lodi del ses*o orale.

Nel testo, autografo e pubblicato dalla nuova testata lifestyle del gruppo AM Network, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex membro dell’assemblea nazionale del Pd, declama la propria personale passione per tale pratica: “Per me saperlo fare bene è appagante, eccitante e molto potente”.

L’attrice di Gioia del Colle è stata scoperta 4 anni fa dal noto regista, attore e produttore di film per adulti Rocco Siffredi, che l’ha scelta come musa e star prediletta nei propri film. Milena Mastromarino, in arte Malena, questo weekend è attesa in Lombardia, nell’inedita veste di conduttrice di BergamoSex. Esposizione lombarda a luci rosse, che si svolge all’aperto da venerdì 28 a domenica 30 agosto. Sarà edizione contingentata nel rispetto delle normative e del distanziamento sociale, presso l’area allestita all’esterno del locale notturno Bolgia di Osio Sotto.

Bergamosex 2020, dal 28 al 31 agosto a Osio Sopra

Dalle 15 e 30 alle tre e mezza di notte per tre giorni, dal 28 al 31 agosto, chiappe al vento e giochi erotici, prevista anche una lezione di “bondage” del maestro del genere Davide la Greca.

20 euro il prezzo del biglietto, nonostante le polemiche sull’opportunità di comunque far svolgere la manifestazione, il festival si farà.

“Come si potranno evitare assembramenti? Certo si svolge all’aperto – per carità – ma la calca di fronte alla pornostar di turno con le orde di allupati di ogni risma?”.

La domanda del giornalista e conduttore tv Gianluigi Nuzzi su Instagram è quella che, a parte gli irriducibili del porno, si fanno tutti e non solo a Bergamo e dintorni.

A prescindere dalle facili ironie (assembramenti o ammucchiate?).

La 15esima edizione sarà ridotta assicura l’organizzatore, Corrado Fumagalli.

“Non nel numero degli eventi in programma, ma per il pubblico, nel senso che faremo entrare un numero inferiore di persone rispetto agli altri anni”, ha dichiarato a Bergamonews.