ROMA – Malena La Pugliese è stata ospite a “Deejay chiama Italia” in occasione dell’apertura del temporary store di Pornhub a Milano. Filomena Mastromarino, classe 1983, ha iniziato a lavorare nel porno da solo un anno, dopo aver contattato Rocco Siffredi. Prima è stata studentessa in Biologia e agente immobiliare. E’ popolare anche per la sua partecipazione al programma televisivo l’Isola dei Famosi.

“Tra me e Rocco c’è tanto rispetto e umiltà…. Lui dice che la cosa bella di me è che non dico mai di no a una scena troppo spinta” ha detto in diretta Malena.

Ma come è avvenuto il suo avvicinamento al mondo dell’hard? “Io non sono mai stata una consumatrice di filmografia porno”, ha ammesso, ma si definiva semplicemente “un’amante della sessualità”. Sin da giovane, dunque, Malena sentiva l’esigenza di vivere la sua sessualità in modo libero e da qui il desiderio di provarsi, tanto da decidere di scrivere direttamente a Rocco Siffredi. “Se ci devo provare lo devo fare con il migliore”, avrebbe pensato all’epoca.

“Il mio è un settore dove la bellezza conta ma devi avere anche tanta passione”, ha ancora aggiunto la donna pugliese dalle cui parole emerge non solo la passione ma anche valori come “altruismo e generosità”. A parte questo, è la stessa attrice a spiegare come alla base debba esserci necessariamente un grande esibizionismo per potersi concedere in modo libero. Ma come è riuscita a fare breccia nel cuore di Rocco Siffredi? “Tra me e lui alla base ci sia tanto rispetto: quello è un valore fondamentale per poter fare questo mestiere. Ed anche tanta umiltà perché di carne ce n’è tanta e chiunque potrebbe farlo”.

Come mai, invece, il suo personaggio piace così tanto? A detta di Malena il merito sarebbe del suo aspetto normale: “Questo mi aiuta tanto ad avere un approccio sia con gli uomini ma soprattutto con le donne”, ha ammesso, svelando di avere effettivamente molte ammiratrici. A breve uscirà il suo terzo film e la stessa attrice ha svelato come i tempi di realizzazione spesso possano essere anche molto lunghi.

Come funziona, invece, a livello economico? “L’attore viene pagato per la sua scena e finisce là, sicuramente il guadagno maggiore lo ha il produttore”, ha spiegato. Nel suo caso però, ammette di poter contare anche sulla grande popolarità grazie ai reality che le ha permesso di poter partecipare a trasmissioni tv e serate. Infine, in merito alle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi – poi smentite – secondo il quale lui e Malena avrebbero avuto una relazione, la giovane ha commentato: “Abbiamo semplicemente partecipato ad un evento insieme, abbiamo cenato insieme e lui ha voluto provocare il popolo italiano”.