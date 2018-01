MILANO – Visite gratuite e promozione dei rapporti protetti. Giacomo Urtis, il chirurgo delle star, ha lanciato un messaggio sulla salute e la sicurezza nei rapporti intimi insieme all’attrice di film per adulti Malena la Pugliese. Il chirurgo offre nella sua clinica di Milano visite gratuite per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili.

Francesco Fredella su Novella 2000 scrive che Urtis si occupa da tempo di questo tema e ci tiene a sottolineare che la migliore prevenzione è l’uso del condom e ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione insieme alla sua amica Malena:

“Così, lancia un’iniziativa insieme alla sua amica Malena, pornostar di professione ed ex concorrente in Honduras a L’Isola dei famosi. A Villa Arbe, la clinica milanese di Urtis, il 27 gennaio sarà una giornata dedicata alle malattie sessualmente trasmissibili. Sarà possibile fare visite gratuite nel massimo anonimato.

Giacomo Urtis, iscritto all’albo dei Medici Chirurghi di Sassari, dove ha conseguito nel 2012 la laurea in Medicina, è uno stimato professionista con studi a Milano, Roma, Londra e Porto Cervo.

L’amore innato per la bellezza, intesa come equilibrio tra estetica e benessere, lo porta a laurearsi in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Sassari per poi specializzarsi in Dermatologia e Venereologia. Il suo percorso formativo è un continuum di upgrade e corsi in Medicina Estetica, Dermochirurgia e Chirurgia Estetica. È così che in pochi anni diventa punto di riferimento dello show business milanese e capitolino.

Ma non solo. Il Dr. Urtis vanta profonda stima da parte della nobiltà britannica, nonché dalla famiglia reale inglese. Ideatore e direttore di Dr Urtis Clinic, network di specialisti in Chirurgia Estetica, Dermatologia e Medicina Estetica, trascorre gran parte del suo tempo nelle strutture da lui coordinate, dedicandosi con passione e professionalità a tutti i suoi pazienti. Passa così dalle cliniche di Milano e Roma all’Ambulatorio di Londra e, ancora, ai Centri per il Dimagrimento in Sardegna. Cura rubriche per quotidiani e settimanali e collabora con programmi televisivi e aziende leader nel settore estetico.