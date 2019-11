ROMA – Malena la Pugliese si è sposata? Questa la domanda che impazza dopo che la star di film per adulti ha pubblicato una foto su Instagram con scritto “Just Married” dopo aver parlato di qualcosa che avrebbe fatto in Kenya.

Fino ad oggi Malena non ha mai parlato di fidanzati e alla fine, dopo il suo ultimo viaggio, ha pubblicato un enigmatica foto su Instagram scrivendo: “Finalmente posso dire cosa ho fatto in Kenya”.

Poi la stoccata. Una foto con anello al dito e la scritta “Just Married”, cioè “appena sposata”. Molti dei suoi fan si sono congratulati, ma altri ritengono che possa trattarsi di una trovata pubblicitaria, dato che la fede al suo dito è più grande e potrebbe essere solo un oggetto di scena.

Insomma non è chiaro se Malena si sia sposata oppure no, ma intanto impazza il gossip e tutti danno la caccia al possibile marito. C’è chi parla di Irama, con cui avrebbe avuto una liaisons, oppure il collega Manuel Ferrara. Ma non è dato sapere quale sia la verità. (Fonte Instagram)