Malika Ayane scambiata per Malika Chalhy e insultata sui social: la cantante risponde così

La cantante Malika Ayane scambiata sui social per Malika Chalhy e insultata sui suoi vari profili, alla fine è costretta a rispondere. Malika Chalhy è la giovane toscana al centro di grosse polemiche per aver lanciato una raccolta fondi dopo aver detto di essere stata cacciata di casa in quanto omosessuale, ed aver invece speso i soldi ricevuti per acquistare una Mercedes e altri beni non proprio di prima necessità.

Malika Ayane insultata sui social, la sua replica

“Cari #fulminidiguerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia per voi: la Malika che cercate non sono io. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh? Che poi, se volete mandare messaggi d’amore siete i benvenuti – se d’odio un po’ meno ma avrete le vostre ragioni – purché siano per me stessa medesima. #sipuofare”, scrive Malika Ayane.

Malika Chalhy, non solo la Mercedes

Malika Chalhy in questi giorni ha subito la “gogna social” per l’auto di lusso comprata con i soldi della raccolta fondi. Ora è anche accusata di aver comprato un bulldog francese da 2.500 euro, sperperando così il denaro che le servirebbe per sostenerla. La ragazza aveva commosso l’Italia con la sua storia, abbandonata dalla famiglia, senza più un lavoro. In molti allora hanno dimostrato la loro solidarietà con una raccolta fondi da quasi 150mila euro.