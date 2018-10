LONDRA – Ha partorito 8 gemelli dopo un trattamento di fertilità, ma i neonati sono tutti morti. Una mamma che ha dovuto affrontare nel 1996 non solo la morte dei propri figli, ma anche le critiche e l’odio di chi l’ha criticata proprio per essere ricorsa a pratiche per la fertilità. A salvarla dalla depressione e dal suicidio, racconta Mandy Allwood che oggi ha 53 anni, è stata Lady Diana.

La Allwood ha raccontato al Mirror che la principessa rimase colpita dalla sua storia e la contattò: “I suoi abbracci sono stati di grande conforto mentre lottavo per affrontare il dolore”. Mandy infatti era diventata famosa in tutto il mondo proprio per il suo dolore più grande. Le aspre critiche, come se fosse lei la causa della morte dei gemellini, la spinsero verso una profonda depressione e l’alcol.

Poi l’incontro con la principessa Diana, che la invitò a pranzo e le diede sostegno: “Mi ha abbracciato, mi ha mostrato sostegno e mi ha detto che le piaceva il mio vestito. Era assolutamente adorabile […], mi ha mostrato un sacco di sostegno. […] Quando ci siamo incontrate per la prima volta mi ha detto ‘grazie per avermi tenuto fuori dalle prime pagine dei giornali”.

Mandy ora racconta di aver avuto una grande amicizia con la principessa, con cui parlava di tutto e che proprio grazie a Diana riuscì a superare la depressione: “Abbiamo parlato della sua depressione e dei miei attacchi di panico e Lei mi ha detto che era ne aveva sofferto. Abbiamo parlato della sua famiglia e ha parlato molto di Charles e Camilla. Era una donna molto articolata e intelligente, e mi manca”.