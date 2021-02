Manuela Ferrera contro Gonzalo Higuain: “Una busta di fave con le mutande giallo ocra”

Manuela Ferrara contro Gonzalo Higuain. La modella Manuela Ferrera torna a parlare di Gonzalo Higuain, questa volta durante la trasmissione Tiki Taka. “In casa non si allenava, era nella fase in cui era abbacchiato, era una busta di fave. Indossava boxer giallo ocra. Con lui ci siamo visti una volta a casa sua e poi in albergo”, ha raccontato Manuela Ferrera.

Si tratta quindi di nuove rivelazioni sulla storia d’amore tra Manuela Ferrera e Gonzalo Higuain. La modella 36enne ha tenuto a precisare che non è mai stata l’amante dell’ex attaccante di Napoli, Milan e Juve e che i due si sono visti quando Higuain era single.

Manuela Ferrera e Higuain, cosa dice la modella

In studio c’è anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che alla Ferrera dice: “C’è il panico nel mondo del calcio, se ora tutte le amanti cominciano a parlare… Higuain è legato da quando è ragazzo ad una bellissima donna di nome Lara, dalla quale ha avuto una figlia due anni fa”, ha fatto sapere il giornalista. “Non sono mai stata l’amante di Higuain, la nostra storia risale a cinque anni fa, quando lui era single”, ha assicurato Manuela Ferrera. “Non c’era nessuna Lara all’epoca o forse è stato bugiardo. Io ho risposto ad una semplice domanda”.

Nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka la Ferrera ha inoltre svelato di essere una grande fan di Walter Zenga: “Nella mia camera da ragazza avevo il suo poster, è rimasto un bell’uomo”. In più Manuela non teme alcuna denuncia da parte di Gonzalo Higuain: “Non sono stata offensiva nei suoi confronti. Ho solo descritto la persona che era prima, ora avrà messo la testa a posto”.

Manuela Ferrera, Higuain e le “zozze”

Sempre Manuela Ferrera nella scorsa puntata aveva detto: “”Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto”.