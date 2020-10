E’ nata Vittoria, la figlia di Mara Carfagna e Alessandro Ruben. La deputata di Forza Italia ha partorito al Gemelli di Roma.

Fiocco rosa per Mara Carfagna e il suo compagno Alessandro Ruben: la vicepresidente della Camera ha dato alla luce ieri Vittoria. Mamma e bimba, a quanto si apprende, sono in ottima salute.

Mara Carfagna, Dagospia dà per primo la notizia della nascita di Vittoria

Era stato il sito Dagospia a dare in anteprima la notizia del parto dell’ex ministro del governo Berlusconi:

FLASH – IERI MATTINA AL “GEMELLI” DI ROMA, E’ NATA VITTORIA RUBEN, FIGLIA DI ALESSANDRO RUBEN E MARA CARFAGNA – UNA BIMBA PIENA DI CAPELLI, NATA CON PARTO CESAREO, CHE L’EX MINISTRO STA GIÀ ALLATTANDO…

L’amore con Alessandro Ruben dopo la fine del primo matrimonio

Mara Carfagna qualche anno fa aveva confessato in un’intervista al settimanale Chi di essersi sentita come Bridget Jones al termine del suo matrimonio con Marco Mezzaroma. La Carfagna aveva spiegato di aver ritrovato l’amore e la felicità con Alessandro Ruben e di essere pronta ad avere un figlio.

L’ex ministra delle Pari Opportunità del governo Berlusconi raccontava a Chi:

“Mi sono ritrovata a un anno dalle nozze, sola, in viaggio per Zanzibar con una mia cara amica. E quello avrebbe dovuto essere il romantico anniversario con mio marito, magari in attesa di un bambino… Mi sono sentita sola e fuori luogo come Bridget Jones”.

Un matrimonio finito e che è stato annullato dalla Sacra Rota e ora la Carfagna l’ha archiviato, ritrovando la felicità con Ruben:

“Come tutte le donne ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Sento il bisogno di un figlio. Arriverà al momento giusto”. (Fonti: Ansa, Dagospia, Chi)