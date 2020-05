ROMA – Mara Carfagna è incinta? La deputata di Forza Italia è stata infatti vista in un negozio di articoli prema-man da un lettore di Dagospia che ha inviato poi la foto al sito di Roberto D’Agostino.

Potrebbe anche essere entrata per comprare un regalo ad un’amica, ma poi la Carfagna è stata vista entrare in un camerino e quindi qualche certezza in più c’è.

Mara Carfagna, 44 anni, è fidanzata con l’ex deputato Alessandro Ruben da qualche anno. Lui ha già una figlia adolescente dal primo matrimonio.

Carfagna, necessarie misure a sostegno famiglia.

“Le madri costrette a rinunciare al lavoro, allo stipendio, alla carriera. I bambini senza asili nido e senza servizi. Il lavoro domestico e di cura sempre e solo sulle spalle delle donne.

Il dossier che pubblica oggi Save the Children sulla maternità in Italia deve preoccupare tutti.

In queste condizioni un Paese non riparte. Il Governo non ha voluto cogliere l’occasione di questa emergenza per ridurre le disuguaglianze che soffocano e frenano l’economia.

Le nostre idee per incentivare l’occupazione femminile, per sostenere la natalità e le famiglie diventeranno emendamenti al decreto rilancio per fare fronte alle necessità più immediate.

Abbiamo invece già presentato alla Camera una proposta di legge che contiene un pacchetto di riforme strutturali che possano colmare le lacune della legislazione vigente e ci batteremo per farla approvare”. Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. (Fonte Dagospia).