ROMA – Momenti di apprensione per Mara Venier e il marito Nicola Carraro, che si è dovuto sottoporre ad una operazione. A renderlo noto è stata la stessa conduttrice tv, che ha pubblicato su Instagram una foto in cui stringe la mano del compagno, sdraiato in un letto d'ospedale, e accanto la didascalia: "Tutto bene amore mio. Anche questa è fatta. Grazie al prof. Chiesa, alla dott. Castellano… A tutti i medici infermieri del San Raffaele… #lamoredellamiavita #miomarito".

Insomma: la situazione sembra essersi risolta, anche se non è chiaro al momento se Carraro sia stato in ospedale per un intervento programmato da tempo o per un ricovero d’urgenza. In ogni caso la situazione sembra essersi risolta al meglio, e molti fan della coppia hanno rivolto i loro auguri di pronta guarigione a Carraro.