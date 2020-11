Maradona e le sue donne: dalla ex moglie Claudia alle figlie. Ma i flirt e i figli, sono stati di più.

Diego Armando Maradona il latin lover e le donne della sua vita. Tanti i flirt che gli sono stati attribuiti dai gossip italiani e internazionali ma un’unica moglie: Claudia Villafane, portata all’altare nel 1989 e da cui si è separato nel 2004. Con lei sono nate due figlie, Dalma Nerea e Gianina Dinorah.

Le cronache italiane raccontano di un’altra storia, quella di Cristiana Sinagra, donna napoletana che ha portato avanti una vera e propria battaglia legale per far riconoscere il figlio nato da una breve relazione con il Pibe de Oro. Una battaglia che la donna vinse. Diego jr è stato riconosciuto nel 2007. Non è l’unico figlio nato da relazioni extra-matrimoniali. Ci sono anche Jana e Diego Fernando, che lo ha reso nonno nel 2018.

Maradona e il flirt con Heather Parisi

Negli anni i gossip sui flirt finiti sulle prime pagine dei giornali italiani e internazionali sono stati innumerevoli. Come ad esempio quello con Heather Parisi negli anni 80. Si conobbero nel 1984, quando Heather partecipava a Fantastico 5 e Diego era appena arrivato a Napoli. Una relazione che finì nel 1986, lo stesso anno di nascita di Diego Jr, avuto dalla già citata Cristina Sinagra.

Recentemente Maradona ebbe due altre relazioni burrascose. La prima con Veronica Ojeda, 20 anni meno di lui. I due si lasciarono quando aspettava un figlio, nato nel 2013. L’ultimo con una calciatrice, Rocio Oliva, dal 2013 al 2018. Nella sua autobiografia Diego ammetterà che seppur nel suo matrimonio è stato infedele il suo unico grande amore è stata Claudia. (fonte SKY TG24)