Maradona e Veronica Ojeda, il messaggio del Pibe de Oro a Mario Baudry poco prima di morire.

Poco prima di morire Diego Armando Maradona ha mandato un messaggio a Mario Baudry l’attuale fidanzato di Veronica Ojeda, l’ex compagna del Pibe de Oro e madre del loro bambino di 7 anni Diego Fernando Maradona.

“Ciao Mario, sono Diego. So che ti sembrerà incredibile questo messaggio, però la trovo bene Vero, mi ha detto che sta con te. Prenditi cura di lei e del mio angelo che non ha paragoni con nessuno”. Questo l’audio messaggio che Diego Armando Maradona.

Il messaggio, mandato in onda a “Pomeriggio Cinque”, non è rivolto solo a Veronica, ma anche al figlio “Dieguito” nella parte in cui Maradona dice: “Prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con nessuno”.

Maradona, è ancora giallo sulla morte

La dinamica della morte di Diego Armando Maradona continua ad infoltirsi di novità. Oggi è stata la volta dell’avvocato Rodolfo Baqué, legale dell’infermiera Dahiana Madrid, il quale ha rivelato che due mercoledì fa, Maradona è caduto nella villa dove era stato trasferito ed ha sbattuto la testa sul lato destro, opposto a quello da dove era stato estirpato un ematoma subdurale.

Nelle dichiarazioni alla tv TN, Baqué ha dichiarato che “giorni prima di morire, Maradona è caduto ed ha sbattuto la testa. Non è stato un colpo molto forte, ma ha riguardato il lato destro, contrario a quello dell’operazione. Lo hanno fatto rialzare subito. Nessuno ha chiamato una clinica. Forse per scelta dello stesso Maradona. Ma lui non poteva decidere una cosa del genere”. (Fonte Pomeriggio Cinque).