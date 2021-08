Marcell Jacobs alle prese con le ire della sua ex. Lei si chiama Renata Erika ed è la mamma di Jeremy, primogenito del campione olimpico, che compirà 7 anni il prossimo 15 dicembre. Lei lo accusa di non essersi fatto vivo al rientro da Tokyo. “Stiamo ancora aspettando la sua chiamata”, si è sfogata sui social.

Jacobs è oggi felicemente in coppia con Nicole Daza, dalla quale ha avuto altri due figli, Anthony e Meghan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Secondo la ex però avrebbe tagliato tutti i ponti con la sua vita passata, al punto da non aver ancora rivisto il figlio Jeremy.

I rapporti tra i due non sembrano essere dei migliori, ma nel giorno della medaglia d’oro di Jacobs a Tokyo, Renata Erika aveva scritto sui social: “Siamo fieri del tuo risultato CAMPIONE DEL MONDO ! Qui qualcuno non vede l’ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai!”.

Renata Erika lo sfogo contro Marcell Jacobs

Questo il duro sfogo di Renata Erika su Instagram, dopo il silenzio di Marcell Jacobs.”Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo”.

Non è neppure la prima volta che la ragazza attacca pubblicamente l’atleta per le sue mancanze di padre. Già nel 2016 scriveva su Facebook: “La tragedia, il sentimento più brutto che una donna /madre può sentire è quello quando l’uomo con il quale ha fatto un figlio, con il quale ha pensato di passare il resto della sua vita ignora suo figlio, non cercandolo per settimane, senza un messaggio o una chiamata per chiedere come stai”.

Quindi l’affondo: “Pur sapendo che il piccolo lo cerca, lo nomina e sente la sua mancanza… Boh spiegatemi voi che ca*o di “uomo” è questo?”.

Marcell Jacobs, il piccolo Jeremy tifoso del papà

Jeremy Jacobs, 7 anni, è un grandissimo tifoso del papà. Tra i post Instagram di Renata Erika ci sono foto e video del piccolo che si allena a Desenzano del Garda con il primo allenatore di Jacobs, Adriano Bertazzi, ed esulta stringendo a sé la bandiera italiana con il suo cognome.

Al momento Marcell Jacobs si starebbe godendo un po’ di meritato riposo al mare a Sabaudia, con l’attuale compagna Nicole Daza e i loro due figli. I dolci scatti di famiglia su Instagram ci restituiscono l’immagine di un padre amorevole. Dove sta la verità?