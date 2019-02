ROMA – Marco Borriello e Gilda Ambrosio sono una nuova coppia? Pare che il flirt tra i due ex di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia scoppiato durante una vacanza a Ibiza, con tanto di benedizione dell’amico di lui Gianluca Vacchi.

Mentre nel gossip impazza il bacio in aeroporto tra Stefano e Belen, un’altra coppia a sorpresa si forma, come rivelato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. L’ex calciatore Borriello e la fashion blogger napoletana Gilda si sono conosciuti mesi fa e hanno iniziato a frequentarsi come amici.

Un’amicizia che, secondo Dandolo, è sbocciata in un nuovo amore. I due sarebbero una coppia a tutti gli effetti, ma manca solo l’ufficializzazione.