MILANO – Afef Jnifen si risposa. La ex modella tunisina si è separata lo scorso novembre da Marco Tronchetti Provera e sembra pronta a convolare a nozze per la quarta volta. A dare la notizia è il settimanale di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Nel numero in edicola da mercoledì 24 luglio il magazine pubblica alcune foto che ritraggono la ex top model insieme al suo nuovo compagno, Alessandro Dal Bono, manager a capo di un colosso della farmaceutica.

Dal Bono, rivela il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha avanzato la proposta di matrimonio nei giorni scorsi a Positano e nel più classico dei modi: con un importante anello di brillanti. Afef ha risposto sì e le nozze dovrebbero essere celebrate entro la fine dell’anno.

Per la ex top model si tratta del quarto matrimonio: Afef si è sposata una prima volta, giovanissima, quando ancora viveva in Tunisia. Arrivata in Italia ha sposato l’avvocato Marco Squatriti e poi Marco Tronchetti Provera, con cui ha vissuto vent’anni d’amore (di cui 17 di matrimonio) e dal quale ha divorziato nel novembre scorso.

Nel frattempo sempre Chi ha immortalato l’amministratore delegato di Pirelli in vacanza in Sardegna con una giovane modella di origine russa. È la prima volta, dopo il divorzio da Afef, che il numero uno di Pirelli, 71 anni, viene paparazzato in compagnia di un’altra donna. I due hanno trascorso qualche giorno di vacanza in barca in Sardegna e lei, molto più giovane di lui, lo ha riempito di coccole e di attenzioni facendo tornare per la prima volta in molti mesi il sorriso sul volto di Tronchetti Provera. (Fonte: Chi)