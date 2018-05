ROMA – Intervistato dal Corriere della Sera, Maurizio Costanzo confessa che ormai lui e Maria De Filippi dormono in due camere separate:

Una scelta, spiega, che ha rafforzato il loro matrimonio che dura ormai da 24 anni. “Camere separate, camere separate. Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record”.

