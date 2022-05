Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, nuova crisi? Lui gira film osé in Polonia, lei tace. E su Instagram…

Nuova crisi per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti? Pare che un film osé che lui sta girando in Polonia abbia di nuovo messo in discussione il loro rapporto. Tutta colpa di un’attrice polacca, Paulina Galazka, 32 anni, con cui ha posato insieme tempo fa su Instagram. Berruti e Boschi non parlano, ma nelle storie che entrambi hanno pubblicato su Instagram compaiono immagini che non lasciano più dubbi.

Maria Elena Boschi, il film osé di Giulio Berruti

La pellicola in questione s’intitola “Girls to buy” e pare sia una sorta di “Cinquanta sfumature” in versione polacca dove l’attore si presta a scene senza veli e a letto. Al suo fianco Paulina Galazka. Le prime immagini del film circolate sui social pare abbiano insospettito e ingelosito Maria Elena Boschi, come riporta La Repubblica. Pare che questa volta le scene girate da Berruti non siano state gradite dalla Boschi.

Maria Elena Boschi e i sospetti su Giulio Berruti

Qualcosa sembrava si fosse incrinato durante le vacanze di Natale. Berruti e Maria Elena Boschi avevano passato le feste separati. E proprio in quei giorni l’attore aveva postato dei selfie con la collega polacca.

Entrambi sono molto impegnati con le rispettive carriere ma ora, stando a quanto scrive La Repubblica, gli atteggiamenti di Berruti nel film hanno insospettito Maria Elena Boschi che pare stia tenendo sotto controllo il fidanzato, pronta a fare scenate di gelosia al primo passo falso di lui. Negli ultimi giorni, nelle stories di entrambi sui propri profili Instagram, è comparsa la stessa foto, un magnifico panorama immortalato all’Isola di Tavolara. Forse una fuga d’amore.