Maria Elena Boschi e la foto di Giulio Berruti: commento col cuore dopo le effusioni in barca (Foto Instagram)

Maria Elena Boschi ha commentato una foto di Giulio Berruti su Instagram. La deputata di Italia Viva ha messo un cuore sotto un primo piano del fidanzato. L’ennesima conferma che il loro amore va a gonfie vele. Qualche giorno fa erano stati paparazzati su una barca vicino a Ponza.

Maria Elena Boschi e la foto di Giulio Berruti su Instagram

Giulio Berruti ha pubblicato su Instagram una foto di sé in primo piano. Muscoli e tatuaggio in evidenza, sembra sdraiato a bordo piscina. Subito sono arrivati una valanga di commenti, tra cui spicca quello della fidanzata, Maria Elena Boschi. Che ha postato un laconico cuore.

La Boschi e Berruti in barca

Qualche giorno fa la Boschi e Berruti erano stati paparazzati su una barca nelle acque dell’Isola di Ponza. Il settimanale Oggi aveva pubblicato le foto: baci, abbracci e tenere effusioni.

Con loro c’erano il deputato Luciano Nobili e il senatore Francesco Bonifazi, entrambi molto vicini (politicamente) alla Boschi. Pare, inoltre, come riporta Oggi, che in passato tra la Boschi e Bonifazi ci sia stato anche un flirt, che si è poi trasformato in amicizia e alleanza politica.