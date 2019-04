ROMA – Da quando li hanno visti insieme al Confusion Party del Salone del Mobile a Milano, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono sulla bocca di tutti. I due fanno coppia fissa? O è stata solo una serata tra amici? Il settimanale Gente svela che in realtà non sono solo pettegolezzi: l’amore tra i due sarebbe sbocciato a marzo.

Della Boschi sappiamo ormai tutto: ex ministro dei Rapporti col Parlamento e delle Riforme col governo Renzi, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio col governo Gentiloni, attualmente deputata del Pd. Giulio Berruti è invece un attore, soprattutto televisivo, che ha conosciuto il successo grazie alla fortunata serie di Elisa di Rivombrosa.

L’attore e l’ex ministra si sarebbero conosciuti a Roma, grazie ad amici in comune. Galeotta fu una serata in un locale alla moda che la Boschi frequenta spesso. Per lui invece, reduce dalla rottura con la produttrice e attrice austriaca Francesca Kirchmair, era la prima volta. A fine serata si sarebbero scambiati il numero di telefono. Il primo messaggio lo ha inviato lui e il resto vien da sé.

I due al momento non hanno confermato né smentito la love story, ma fonti bene informate specificano che se la stanno prendendo con molta calma. (Fonte: Gente)