La storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Maria Berruti pare proseguire a gonfie vele. I due spesso vengono paparazzati sempre insieme tra baci e abbracci.

Maria elena Boschi e Giulio Maria Berruti avrebbero un nido d’amore poco fuori Roma. Secondo quanto riportato da Gianfranco Ferroni per Il Tempo, sembrerebbe che la politica e l’attore frequentino molto la costa laziale situata a nord della capitale. La zona indicata è quella di Santa Marinella, ideale per tornare velocemente nei palazzi della politica.

TvBlog intanto svela che nei giorni scorsi Giulio Berruti e Morgan “hanno effettuato un colloquio/chiacchierata con il direttore artistico dello show Alfonso Signorini ed i suoi autori”.

Infatti la data del 14 settembre, serata d’apertura del Grande Fratello Vip, si avvicina. E se nelle ultime ore è circolata quello che è stata definito il cast definitivo dei concorrenti del reality Mediaset.

In realtà, il programma non ha ancora ufficializzato tutti i partecipanti della quinta edizione. Secondo quanto riporta il sito, entrambi avrebbero già sostenuto un colloquio con il Direttore Artistico e i suoi autori, ma ancora non è dato sapere se abbiano accettato o meno.

Ma come riporta Dagospia, l’attuale compagno dell’ex ministra Maria Elena Boschi avrebbe declinato perché ha in programma di recitare in una fiction. (Fonti Il Tempo e TvBlog).