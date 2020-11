Sul settimanale Chi le dichiarazioni della madre di Giulio Berruti, innamoratissimo di Maria Elena Boschi, con cui potrebbe presto iniziare una convivenza.

“Maria Elena Boschi è una ragazza adorabile e vedo mio figlio veramente felice con lei”, ha dichiarato la madre di Giulio Berruti al settimanale Chi. “E’ stato un piacere avere Maria Elena ospite da noi al mare questa estate. E’ straordinariamente semplice e si comportava con noi come se fosse esclusivamente la ragazza di Giulio, non certo una ex ministro”.

Giulio Berruti recentemente ha parlato per la prima volta a Verissimo della sua storia d’amore con la parlamentare Maria Elena Boschi. “Sono felice – ha detto – Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. E’ speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza”.

“Ci siamo incontrati la prima volta nel 2014 all’uscita di un cinema – ha raccontato ancora Berruti -. Poi ci siamo rivisti dopo tre anni a un evento. Poi sono passati ancora alcuni anni prima che ci incontrassimo nuovamente. Finito il lockdown, e dopo che io avevo terminato una storia d’amore, ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto speciale”.

Maria Elena Boschi nel privato

Nei confronti della sua compagna, Berruti ha parole di grande apprezzamento: “E’ una persona molto dolce, dalla forte umanità. E’ propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Noi ci confrontiamo molto. Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica”.

Berruti ha anche raccontato un dettaglio di un incontro che ha rivelato particolari inediti della ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio. “La prima volta che è venuta a cena a casa mia è caduta dalla sedia e ha fatto cadere anche il vino, sporcandomi la camicia. In quella vulnerabilità e goffaggine reciproca ci siamo un po’ trovati”.

E adesso per loro c’è il desiderio di una famiglia: “Io arrivo da una famiglia molto unita. Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà”. (Fonti Chi e Verissimo).