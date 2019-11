ROMA – “Fotografare Maria Elena Boschi è stato divertente, lei è stata disponibile alle mie richieste. E’ timida ma davanti all’obiettivo si sa gestire molto bene, ha un occhio abbastanza critico”. Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il fotografo Massimo Sestini, autore degli scatti alla Boschi pubblicati sul settimanale Chi.

L’esponente di Italia Viva è una di quelle donne che ‘flirta’ con l’obiettivo? “No, assolutamente no. Con lei non è facile rompere il ghiaccio. Però mi piacerebbe fotografarla anche in modo più glamour, magari tra le lenzuola di un letto”.

Dove le ha scattato le foto del servizio pubblicato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini? “A Roma, in una location che si chiama ‘Talent Garden’, in via Ostiense”. Che voto darebbe a Maria Elena Boschi versione modella? “Sette e mezzo”, ha concluso il fotografo.

Maria Elena Boschi e il “grande amore”

Sempre su Chi, Maria Elena Boschi ha rivelato di aver avuto in questi anni una storia importante, tenuta lontana dai riflettori: “Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi”.

Fonte: UN GIORNO DA PECORA.