ROMA – Maria Elena Boschi ha trovato l’amore? Se lo scorso anno si era parlato di una storia d’amore con Francesco Bonifazi, tesoriere del Partito Democratico, una relazione mai confermata né smentita, la Boschi ha sempre confessato di essere single pur avendo un forte desiderio di maternità.

“Spero presto di trovare un fidanzato e fare dei figli” avrebbe dichiarato in passate interviste. E forse quel momento è proprio arrivato? Eh sì, perché a quanto pare Maria Elena Boschi avrebbe un nuovo fidanzato.

Secondo quanto rivela Chi, gira una voce piuttosto interessante per la cronaca rosa: “Si dice che abbia pure un nuovo fidanzato”. Segreto, però, sulla sua identità. E non si esclude il ritorno di fiamma con lo storico ex, Andrea Bruno Savelli.

È un periodo di tam-tam mediatico per l’ex ministro del governo Renzi e Gentiloni. Non solo le foto su Maxim della scorsa settimana ma anche la possibilità di vederla presto in sala cinematografica con un cine-panettone. Certo, non lei in prima persona. Ma c’è chi sarà pronta a interpretarla nel nuovo film dal titolo ‘Natale a 5 Stelle’. Scritto da Enrico Vanzina e diretto da Marco Risi, il primo film italiano di Natale di Netflix.

“È un film che ho lungamente immaginato insieme a mio fratello Carlo — spiega Enrico Vanzina —. Già due anni fa eravamo andati a fare i sopralluoghi a Budapest, dove io e Carlo volevamo ambientare la storia. Ma la sua malattia e in seguito la sua prematura scomparsa gli hanno impedito di realizzarlo”. E ci sarà proprio chi ‘ricalcherà’ il ruolo di Maria Elena Boschi: Martina Stella sarà la biondina politica con accento toscano.