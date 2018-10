ROMA – Maria Elena Boschi è stata la protagonista di un servizio fotografico di Oliviero Toscani per Maxim e il fotografo la definisce una “mela fresca”. Toscani intervistato da Circo Massimo su Radio Capital parla dell’ex ministro delle Riforme del governo Renzi e spiega: “E’ una mela fresca, ma non una bambolina”.

Toscani ha poi aggiunto: “La foto ha deluso gli uomini che amano le donne truccate, quelli che hanno bisogno delle donne travestite per poter ammirare la bellezza. Io, al contrario, ho ritratto Maria Elena in un una nuova veste perché è fresca, come una bella mela”.