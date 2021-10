Maria Eugenia China Suarez, chi è la modella che fa a Wanda ciò che Wanda fece a Maxi Lopez

Maria Eugenia China Suarez, chi è la modella che avrebbe fatto perdere la testa a Mauro Icardi? Maria è nata in Argentina nel 1992 ed ha debuttato giovanissima in alcuni spot televisivi. Ha partecipato ad una serie televisiva molto nota in Argentina, a diverse telenovelas e a sette film. L’attrice è anche ballerina e cantante. Ha origini giapponesi da parte di madre (qui il suo profilo Instagram).

Se tra lei e Mauro Icardi ci sia stato davvero qualcosa forse non lo sapremo mai. L’unica cosa che però sappiamo è il fatto che, dopo quanto accaduto, Mauro Icardi e Wanda Nara sembra che abbbiano fatto pace. Un post social mostra infatti la ritrovata serenità tra l’attaccante del Paris Saint Germain Wanda Nara dopo il presunto flirt tra il calciatore e l’attrice e modella argentina. Vicenda che fra l’altro riporta alla memoria il tradimento che fece Wanda Nara al suo ex Maxi Lopez.

Icardi raggiunge Wanda Nara a Milano

Wanda Nara aveva lasciato Parigi nella mattinata di domenica per andare a Milano. Icardi ha chiesto un permesso al Psg per tornare in Italia per motivi familiari. Il Psg ha detto di sì e il calciatore è riuscito a chiarirsi con la sua dolce metà. Pace ritrovata? Sembra di sì a giudicare dalla foto postata insieme e dagli auguri fatti da Icardi a Wanda Nara in occasione della festa della mamma che si festeggia in Argentina.

Il post di Wanda Nara contro Icardi

L’argentina con un post social pubblicato sabato sera, aveva confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni che parlavano di crisi matrimoniale, con tanto di presunto tradimento subito da Wanda Nara. Mentre domenica mattina, sempre su Instagram aveva postato delle foto in cui la si vedeva a Milano, e a corredo aveva scritto. “Grazie ai miei figli che mi rendono la madre più orgogliosa del mondo”.

Chi è Maria Eugenia Suarez

Maria Eugenia Suarez è detta China per i suoi tratti asiatici. Argentina classe 1992, ha debuttato in alcuni spot televisivi e poi a undici anni nella serie tv Rincón de Luz. Dopo questa apparizione ha partecipato a molte telenovelas e a sette film. Il primo nel 2015, quando è stata la protagonista di Abzurdah. L’attrice è anche ballerina e cantante. Ha da poco divorziato da Benjamin Vicuna, da cui ha avuto anche due figli. Un’altra figlia l’ha avuta dalla precedente relazione con l’attore Nicolas Cabré.

Maria Eugenia Suarez ha origini giapponesi da parte di madre. Alla coppia Nara-Icardi non era totalmente sconosciuta. Lei, il calciatore del Psg e sua moglie procuratrice, si frequentavano infatti come amici già da diverso tempo.