Stefano De Martino paparazzato da “Chi” in compagnia di Mariacarla Boscono, stanno insieme?

Chi ha pubblicato la foto di Stefano De Martino con Mariacarla Boscono.

Sul numero della rivista in edicola, c’è questa bomba di gossip.

Sul numero di Chi, in edicola da mercoledì 28 ottobre, le immagini di De Martino in dolce compagnia della top model Mariacarla Boscono, ex di Ghali.

Dopo la separazione da Belen, non si era ancora visto De Martino in compagnia di una nuova fiamma, ma eccolo mentre rientra domenica sera nella sua nuova casa nel centro di Milano (non lontano da quella della Rodriguez per stare vicino al figlio Santiago) insieme con lei dopo aver trascorso un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige.

Chi è la nuova fiamma dell’ex di Belen

Nasce a Roma da una famiglia piemontese attiva nel settore dell’imprenditoria e della moda, e trascorre l’infanzia tra gli Stati Uniti, il Kenya e l’Italia.

Intraprende la carriera nella moda a 16 anni quando un fotografo amico di famiglia la incoraggia a fare l’indossatrice.

Firma un contratto con l’agenzia di moda DNA Model Management di New York e a Milano per la Riccardo Gay grazie all’intuito del manager Piero Piazzi, che la scopre e la segue nella sua carriera sino ad oggi.

È ora rappresentata da Women Management a Milano Parigi e a New York (fonti Chi e Wikipedia).