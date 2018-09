LOS ANGELES – Mariah Carey è tornata in forma: a 48 anni è riuscita a perdere ben 20 chili. E in pochi mesi. Un calo di peso reso possibile non grazie ad una qualche dieta miracolosa, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ma ad un intervento gastrorestrittivo che le ha ristretto lo stomaco.

Eppure la cantante dice di non essersi sottoposta all’operazione per una questione estetica: lei sostiene di amare le sue curve (ormai in parte perdute). Solo che le sue forme erano diventate una limitazione durante i suoi concerti. Una fonte aveva spiegato a Page Six: “Mariah è sempre stata fiera delle proprie curve, ma la scorsa estate, durante un tour con Lionel Richie, si è accorta che le rendevano difficile ballare, e così ha deciso di sottoporsi all’intervento”.