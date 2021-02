Amadou Diawara, la sua storia d’amore con l’attrice Mariana Falace è giunta al capolinea. Quella che ormai è l’ex compagna del centrocampista guineano, si è affidata a due storie sul proprio profilo Instagram per raccontare i motivi della rottura.

Mariana Falace: “Ho avuto al mio fianco un uomo meraviglioso”

“Mi sono sempre esposta sui social, perché non farlo anche quando una relazione finisce”.

“Ho avuto al mio fianco per 13 mesi un uomo meraviglioso, che mi ha amata in tutti i modi che una donna può desiderare”.

La Falace prosegue: “Mi ha protetta, abbiamo combattuto insieme e superato cose che neanche una coppia con un passato di 10 anni alle spalle può affrontare”.

“Purtroppo nasco indipendente e ho bisogno di un rapporto che nutra la mia anima ogni giorno. Il lavoro che svolgo ha bisogno di appoggio, sostegno: non è stata per me una decisione facile, purtroppo scelgo me”.

Diawara ha provato a convincerla inviandole dei fiori per San Valentino. Il tentativo non è però andato a buon fine.

Amadou Diawara e la partita della Roma persa a tavolino

Lo scorso settembre, Diawara è stato inserito nella lista dei calciatori under 22 che avrebbero preso parte alla gara Roma-Verona.

La Roma ha perso a tavolino la partita pareggiata sul campo per 0-0. Il centrocampista infatti, ha compiuto 23 anni a luglio e per la prima di campionato contro l’Hellas il suo nome risultava nell’elenco sbagliato.