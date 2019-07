ROMA – Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio della fine della storia, durata più di 10 anni, tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. Un addio annunciato con freddezza, tramite un comunicato di poche parole e nessuna spiegazione. La causa sarebbe stata la lontananza per gli impegni lavorativi.

“Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile” è stato l’esordio del comunicato con cui la coppia ha confermato all’ANSA la fine del loro rapporto. “Siamo tranquilli, nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”. Da quanto emerso, sarebbe stata la Pellegrinelli a voler mettere la parola fine.

Secondo alcune indiscrezioni però, ci sarebbero anche altri motivi che avrebbero portato alla rottura. Come rivela Alberto Dandolo nella sua rubrica su Dagospia, dietro alla separazione ci sarebbe il flirt di Marica Pellegrinelli con un altro uomo. Lui è Charley Vezza, proprietario dello storico e noto marchio piemontese “Gufram”. “Per sviare in molti avevano messo in giro la voce che la ormai ex signora Ramazzotti avesse una liason con l’architetto Stefano Bellingradi…” aggiunge il giornalista. Dandolo non ha dubbi sullo scoop, tanto che nel lanciare la news sul suo profilo Instagram, scrive: “Senza ‘SE’ e senza ‘MA’! Suerte chicos!”. (fonte DAGOSPIA)