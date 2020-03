ROMA – Marilena Di Stilio, la nota ristoratrice che assieme alla figlia Denise, gestisce il ristorante “La pecora nera”, a Sambuceto, in provincia di Chieti, esordisce nel mondo a luci rosse. Ha girato il suo primo film per adulti insieme all’attore Mauro Braga, che è anche il suo compagno. I due sono stati ospiti de La Zanzara su Radio 24 e hanno raccontato vari dettagli sulle scene girate. “Sono passata dai fornelli ai film p*rno, in un attimo”, dice Marilena.

Il ristorante è noto in tutta Italia per l’accoglienza calorosa riservata ai clienti e per alcuni video amatoriali di se**o esplicito che girano da tempo sul web e che vedono protagonista proprio Marilena, ma anche la figlia. “Ho girato col mio compagno Mauro, 27 anni – dice Marilena –lui fa già l’attore, io mi metto sulla sua scia. Abbiamo in programma di continuare anche con altre persone, stiamo reclutando altri attori e attrici. Vogliamo anche realizzare prodotti nostri. Intanto partiamo così, coi nostri abbonati su Onlyfans”.

Mauro, quanto sei attrezzato?: “Ventuno centimetri, certificati”. Che scene avete fatto, c’è tutto quanto?: “Non è alla Siffredi. Ci abbiamo messo dentro una piccola storia. Io che vado a prendere ripetizioni da una professoressa e sogno di tr*mbarla. Infatti il film lo abbiamo chiamato il film “Aspettando la prof”. C’è un po’ di tutto. Il menu è completo. Ovviamente c’è molta pec*rina, abbiamo la massima esponente della categoria”. Marilena: “Sto spesso a pec*ra”.

Ma tu Marilena, come affronti il se**o an*le con queste misure?: “La prima volta con Mauro è stato doloroso, brutto davvero, poi va da solo. Guardate che non ho avuto tanti uomini al contrario di quel che si pensa. Ne ho avuti pochi, sono sempre stata innamorata. Ne ha avuti di più Mauro che è decisamente più giovane. Lui ha già fatto una org** con l’emergente Martina Smeraldi”. Ma sc*pare e farsi vedere non ti ha creato problemi?: “Penso di avere una vocazione, è la cosa più naturale del mondo, come mangiare”. E tua figlia, che è già finita su P*rnhub con una cosa amatoriale?: “Ha l’età del mio compagno, 26 anni. Non credo voglia provare, ha altri obiettivi”. (fonte LA ZANZARA)