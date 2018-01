ROMA – Nemmeno nell’ultimo saluto Marina Ripa di Meana ha rinunciato al suo stile. Sulla bara è apparso il suo mitico cappello con le corna in velluto nero, un copricapo che sfoggiato in diverse occasioni.

Il sito Libero quotidiano scrive che per la Ripa di Meana non ci sono stati funerali, come lei aveva chiesto, e che il feretro è stato trasportato al cimitero di Prima Porta per la cremazione: