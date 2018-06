ROMA – Intervistato da Radio Cusano, Mario Adinolfi decide di dire la sua anche sulla rottura tra J-Ax e Fedex:

"Fedez – dice Adinolfi – ha lasciato J Ax perché lui pubblicizza la marijuana legale? Bravo Fedez! Viva i valori della famiglia, viva il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, che è un matrimonio fecondo! Viva chi si oppone alla cultura dello sfascio, che non porta da nessuna parte. Quando il Popolo della Famiglia crescerà, Fedez verrà a cantare qualche canzone per noi, non si troverebbe male, magari al Circo Massimo un giorno. Mia figlia è una grande fan di Fedez, venendo a cantare da noi acchiapperebbe un'altra fetta di pubblico".

Sui social: “Invito i genitori a controllare i social dei propri figli. Bisogna sempre verificare cosa fa un figlio adolescente, se guarda porno, con chi chatta, cosa scrive, cosa guarda. Cari genitori, state su internet e guardate la cronologia di ciò che fanno i vostri figli, bisogna comprendere dei processi che altrimenti scappano di mano. Basta con la logica del papà amico che guarda i porno con il figlio e si fa le canne insieme a lui. Se un papà ha gli attributi, non ha paura del conflitto. Meglio chiudere la stagione dei papà amiconi”.