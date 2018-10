ROMA – Intervistata da Radio Due, la moglie di Mario Adinolfi, Silvia Pardolesi, confessa:

“Io Mario Adinolfi ci diamo dentro, la dimostrazione è che sto per partorire. Non sono arrivata vergine al matrimonio con lui, ho conosciuto Mario che ero già un po’ più grandina, e lui era stato già sposato. Io e lui ci siamo conosciuti grazie a me. Ho dovuto corteggiarlo un sacco di tempo prima di convincerlo ad incontrarci. Se l’è tirata, ha fatto il prezioso. E’ bene precisare che in una coppia cattolica il sesso non è un tabù, pensarlo è una cosa sbagliata. Anzi, le coppie cattoliche sono quelle che fanno più figli”.

Silvia Pardolesi ha poi commentato le vicissitudini sentimentali di Diego Fusaro e della compagna: “Sono rimasta stupita, la questione della verginità è una cosa seria per chi crede ai valori cristiani. Invece i coniugi Fusaro l’hanno buttata in burla ed è una cavolata. Magari lui ha fatto il nuovo libro e aveva bisogno di un po’ di visibilità. Gli auguro comunque un felice matrimonio, sperando che non sia uno scherzo anche questo. La verginità è ancora un valore, una cosa importante”.