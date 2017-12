ROMA – Mario Adinolfi ha commentato con un tweet il malore che ha colpito Nadia Toffa delle Iene: e l’ha fatto non senza una punta polemica: “Lei rideva soddisfatta vedendo il dito medio alzarsi come insulto verso di me e verso noi del Popolo della Famiglia. Noi ora usiamo le nostre mani giunte per pregare per la sua salute. Il Signore gradisca le nostre preghiere per Nadia Toffa, torni presto tra noi in piena forma”.

Adinolfi si riferisce a un episodio in particolare, una puntata in cui J-Ax e Fedez erano ospiti de Le Iene e avevano mostrato un dito medio al Family Day e ad Adinolfi, che ne fu uno dei maggiori promotori.

“Voglio un contraddittorio con loro – disse all’epoca Adinolfi ai microfoni di Radio Cusano Campus – in tv li asfalterei”. Non gli è andato giù il dito medio dei due artisti, una “violenza intollerabile – disse – contro milioni di mamme e papà”. Adinolfi contestualizza anche la sua rabbia e spiega: “Le Iene, questa trasmissione che è in fase di contrizione perché ha fatto un servizio contro la lobby Lgbt, ha ritenuto di scrivere questo copioncino triste interpretato da J AX e Fedez, guidati da Nadia Toffa. Una cosa imbarazzante, in cui i due recitano un copione scritto, con l’assistente di studio in piedi che chiama l’applauso del pubblico a ogni cosa che dicono”.