ROMA – Stando a quel che riporta l’ultimo numero del settimanale Chi, Mario Balotelli non starebbe attraversando un buon momento dal punto di vista sentimentale. L’attaccante del Nizza sarebbe in crisi con la compagna Clelia per colpa di un presunto tradimento di lui che avrebbe spinto la donna a riconsiderare il suo rapporto con Super Mario.

Si tratta ovviamente solo di rumors. Voci concrete sono invece quelle che riguardano la polemica per l’elezione del primo senatore di colore, leghista. “E’ una vergogna”, ha commentato Balotelli. Il calciatore del Nizza e della Nazionale ha postato una storia su Instagram con la sua frase polemica, una foto di Iwobi e Salvini su un palco con il segretario che alza il braccio dell’altro esponente leghista, e l’esclamazione “Ma vergogna!”.

La risposta di Salvini. “Balotelli, non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini dopo gli attacchi del giocatore a Tony Iwobi neo eletto al Senato per la Lega.

La risposta di Iwobi. “Critiche di Balotelli? Preferisco ignorarlo in questo momento. Non mi interessa quello che scrive, ne ho abbastanza delle polemiche: voglio pensare al mio territorio e al nuovo compito che mi hanno affidato. Lui è un grande giocatore e rimarrà tale, spero che si limiti a fare il suo bel lavoro, visto che è portato a farlo”. Tony Iwobi, il neosenatore leghista di origine nigeriana, risponde a Radio Capital al calciatore del Nizza, che l’ha attaccato su instagram.