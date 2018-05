ROMA – La vicenda che ha portato alla rottura tra Massimo Boldi e Loredana De Nardis si complica e si arricchisce di nuovi dettagli che in parte sembrano minare la prima ricostruzione fatta dall’attore.

Tra i due è separazione definitiva da quando la scorsa settimana lei è stata fotografata insieme ad un altro uomo, Mario Silvestroni, additato come amante segreto e peraltro amico dell’attore. E se Boldi ha definito gli scatti come un fulmine a ciel sereno (“Ho scoperto il tradimento dai giornali, per poco non mi veniva un infarto”), lei ha ribattuto che la coppia si era separata da tempo senza però comunicare mai ufficialmente la decisione.

Oggi si aggiunge la voce dello stesso Silvestroni: “Ritengo che Loredana fosse seguita da investigatori privati o in qualche modo spiata e che le foto non siano state scattate per caso”.

Intervistato dal Corriere della Sera, Silvestroni esprime tutte le sue perplessità sul modo in cui Boldi è venuto a conoscenza della notizia e l’ha comunicata alla stampa: “Lui (Boldi, ndr) dice che successivamente, il 27 aprile, un amico ha visto Loredana salire sul treno e lui ha capito che stava venendo a Grosseto da me, allora si è messo in macchina per coglierci insieme all’arrivo del treno. Ma mi chiedo come abbia fatto a percorrere 182 chilometri più in fretta di un Frecciabianca, per giunta radunando quattro bodyguard”.