ROMA – Martina Colombari [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], intervistata dal Giornale, parla del suo impegno nel sociale tra le popolazioni di Haiti. “Fui invitata dieci anni fa alla Scala di Milano per un evento di raccolta fondi della Fondazione Rava”, dice al Giornale, “e lì conobbi una realtà straordinaria. Immediatamente mi misi a disposizione per fare la prima missione e partii per Haiti un mese dopo”.

“Haiti”, prosegue l’ex Miss Italia, “è il secondo posto più povero al mondo. In quell’isola meravigliosa sembra ci sia un accanimento del destino: piaghe, corruzione, alluvioni e calamità naturali. Io poi arrivai di giovedì, il giorno in cui svuotano gli obitori e ci si prende cura dei corpi per essere messi in fosse comuni. Quell’esperienza ha segnato per sempre la mia vita”.

La Colombari rivela un aneddoto che l’ha commossa: “Hanno chiamato un Ospedale “Clinica Martina”, un gesto che mi ha riempito di gioia“.