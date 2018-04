ROMA – Martina Colombari, tifosissima juventina anche se sposata con una leggenda milanista come Costacurta, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport da dove nasce la sua passione per il calcio, oltre a un aneddoto curioso riguardante Gianni Agnelli.

“Sono nata a Riccione, feudo bianconero. E poi papà Maurizio ama da sempre la Juventus. Era inevitabile che anche io assorbissi i suoi sentimenti”.

Su Inter-Juve, Martina Colombari non ha dubbi: “Ci vorrebbe la bacchetta magica. Giochiamo in trasferta. Lontano dallo Stadium si faticherà sicuramente di più. Spero in un successo. Il punteggio? Uno a zero con gol di Dybala negli ultimi minuti, in modo da esorcizzare la rete subita dal Napoli settimana scorsa”.

E proprio su questa partita, il Derby d’Italia, svela un retroscena di molti anni fa: “Non potrò mai dimenticare quel giorno in cui andai a pranzo a casa dell’Avvocato Agnelli e, al termine del pasto, mi portò con il suo elicottero personale allo stadio per assistere al match. Raramente ho conosciuto persone così carismatiche”.